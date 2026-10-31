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El Metro de Panamá restablece servicio en Líneas 1 y 2 tras sismo

El Metro de Panamá restablece servicio en Líneas 1 y 2 tras sismo
ML | Usuarios en una estación del Metro de Panamá.
Redacción Metro Libre
31 de octubre de 2026

El Metro de Panamá informó que el servicio en las Líneas 1 y 2 fue restablecido y todas sus estaciones se encuentran operativas.

La medida se da luego de la suspensión preventiva realizada este sábado 31 de octubre, tras el sismo de magnitud 6.1 registrado a las 10:50 a.m. con epicentro en Tonosí, Los Santos.

De acuerdo con la entidad, durante la suspensión se activaron los protocolos de seguridad, que incluyeron la evacuación de usuarios de trenes y estaciones para la respectiva inspección de la vía.

Tras confirmar que no había afectaciones, el servicio fue normalizado. La empresa agradeció la comprensión de los usuarios.

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