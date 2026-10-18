El MIDA lleva ayuda a damnificados en Los Santos

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que continúa brindando asistencia a las familias damnificadas por el terremoto en la provincia de Los Santos, como parte de las acciones de apoyo a las comunidades afectadas.

De acuerdo con la entidad, las labores de ayuda han llegado al albergue temporal de La Tronosa y a las comunidades de Valle Riquito, La Trinidad, Quebrada Grande, Bajo Corral y Las Lagunitas, donde el personal de la institución participa en la entrega y distribución de asistencia.

El MIDA destacó que estas acciones buscan atender las necesidades de las familias afectadas y brindarles acompañamiento durante este periodo de dificultad.

Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener el apoyo a las comunidades santeñas como parte de los esfuerzos para avanzar hacia la recuperación.