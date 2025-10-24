Una gestión comprometida con el desarrollo social inclusivo y con una distribución eficiente de los recursos del Estado marca los primeros 15 meses de gestión del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a cargo de la ministra Beatriz Carles de Arango.

Actualmente, el MIDES llega, a través de sus Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), a 186,793 panameños en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, mediante los programas “Ángel Guardián”, “120 a los 65”, “Red de Oportunidades” y el Bono Alimenticio de SENAPAN. El Estado entrega trimestralmente B/. 54,408,750 en todo el país.

Con ese compromiso de transparencia, hoy el 82 % de los beneficiarios está debidamente registrado, lo que garantiza una atención más justa y transparente. En el ámbito de la justicia social, se logró un avance significativo en la actualización del Registro Nacional de Beneficiarios. Al iniciar la gestión, más del 75 % de los beneficiarios de los PTMC no contaban con la Ficha Única de Protección Social, requisito fundamental para asegurar la transparencia en la entrega de los beneficios, indicó Carles.

Tras una revisión exhaustiva, se identificó que existían más de 30,000 personas en lista de espera desde 2019 para ingresar a los programas de transferencias. Gracias a un esfuerzo por cumplir con la justicia social, 4,000 nuevos beneficiarios fueron incluidos en este primer año, marcando un avance concreto en la inclusión social.

El MIDES también ha logrado un ahorro de más de B/. 460,000 en la logística de pago de los programas, gracias a una gestión más eficiente, que eliminó gastos innecesarios como el alquiler de vehículos, helicópteros y viáticos excesivos.

Asimismo, auditorías internas y visitas en sitio permitieron identificar bodegas arrendadas para almacenar bienes en desuso, lo cual representaba un gasto superior a B/. 700,000 anuales en alquileres. Estas prácticas han sido eliminadas, demostrando un compromiso con el uso responsable de los recursos del Estado.

A través de la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Sociales (ONASS), se ha revisado el uso de los subsidios con el objetivo de que lleguen realmente a quienes más los necesitan.

Gracias a este acompañamiento, 70 organizaciones no gubernamentales, fundaciones y patronatos, que ejecutan 97 programas sociales en beneficio de la población vulnerable, están recibiendo de manera oportuna los recursos para impulsar los proyectos enfocados en la atención a personas mayores, niñez, salud, nutrición, educación y protección social.

Un hito adicional ha sido la recuperación y remodelación del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), que atiende a 30 estudiantes, brindándoles inserción en el sistema educativo y herramientas vocacionales para la vida.

Este primer año del MIDES representa no solo un cambio de rumbo, sino también un compromiso firme con el desarrollo integral y la protección de la primera infancia, la juventud, las personas mayores y las familias panameñas.