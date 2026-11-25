Un total de 5,455 nuevas tarjetas Clave Social serán entregadas a beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), incluyendo residentes de las comarcas indígenas, con una inversión de B/. 1,695,990.00, informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Según la entidad, durante la actual administración se han incorporado 21,106 nuevos beneficiarios, con una inversión acumulada de B/. 6,494,280.00.

El MIDES detalló que para el cuarto pago de 2026 se registran 5,761 nuevas inclusiones: 5,426 mediante tarjetas Clave Social y 335 a través de la modalidad de Áreas de Difícil Acceso. Más de 1,601 corresponden a Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, provincias afectadas por el sismo de octubre.

Para este desembolso, la institución contempla una inversión de B/. 55,248,870.00 destinada a 189,582 beneficiarios en condición de pobreza y pobreza extrema. El calendario de pagos fue extendido excepcionalmente hasta el 4 de diciembre.

El MIDES también informó que la distribución de tarjetas incluye jornadas en Panamá Este, Los Santos, Herrera, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé, como parte de una agenda de trabajo que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Los puntos y fechas de entrega están disponibles en las redes sociales oficiales de la institución.