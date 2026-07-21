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El MIDES lanza programa digital para promover la crianza positiva en las familias panameñas

El MIDES lanza programa digital para promover la crianza positiva en las familias panameñas
ML | Durante el lanzamiento del programa digital.
Redacción Web
21 de julio de 2026

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lanzó el programa Crianza Responsable y Amorosa, una iniciativa digital orientada a fortalecer las capacidades de madres, padres y cuidadores mediante contenidos sobre crianza positiva y desarrollo infantil.

El programa estará disponible a través de la aplicación móvil Crianza+, para dispositivos Android e iOS, así como mediante WhatsApp, escribiendo la palabra “Crianza” al número 6274-2692. La plataforma ofrece videos, historietas y orientaciones organizadas por edades y temas relacionados con la crianza de niñas, niños y adolescentes.

Además de los contenidos automatizados mediante inteligencia artificial, el MIDES informó que funcionarios de la institución y de otras entidades previamente capacitados impartirán sesiones presenciales para complementar la formación de las familias.

En una segunda etapa, el programa será adaptado para personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades rurales.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló que la iniciativa busca fortalecer a las familias para contribuir al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. “Vamos a hacer la diferencia, vamos a transformar vidas”, expresó.

Por su parte, Olga Isaza, directora regional adjunta de UNICEF para América Latina y el Caribe, destacó que “la combinación entre evidencia, innovación tecnológica y fortalecimiento de los servicios públicos representa una apuesta moderna por apoyar a quienes desempeñan la tarea más importante de cualquier sociedad: criar a la próxima generación”.

Las personas que completen los módulos del curso podrán obtener un certificado.

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