El Mides trasladó a 10 jóvenes con discapacidad del CAI de Tocumen al Hogar María Auxiliadora

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles de Arango, coordinó el traslado temporal de 10 jóvenes mayores de edad con discapacidad desde el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora, en Chitré, provincia de Herrera.

Conforme al reporte, el movimiento se realizó aprovechando que el hogar se encuentra desocupado durante la temporada escolar, ya que en ese periodo alberga normalmente a 23 adolescentes.

Se detalló que la medida es provisional mientras se gestiona una alternativa especializada y multidisciplinaria acorde a las necesidades de esta población vulnerable.

Las autoridades aseguraron que se están evaluando opciones para garantizar que, una vez inicie el periodo escolar, las adolescentes del hogar reciban la continuidad del servicio en las mismas condiciones.

El pasado 17 de febrero, la ministra Carles visitó el Hogar María Auxiliadora para verificar las condiciones de los jóvenes y coordinar su atención inmediata.