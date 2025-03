Hoy, Miércoles de Ceniza, se inaugura la Cuaresma, un período de 40 días de preparación para los cristianos. El padre Carlos Vilanova comentó a Metro Libre que la Cuaresma “es un peregrinar hacia la Pascua”, y destacó que este año se vive dentro del Año Jubilar Santo ‘Peregrinos de Esperanza’, con un enfoque en la resurrección del Señor.

En cuanto a la tradición de la imposición de cenizas, Vilanova señaló que “no es un amuleto, es un signo penitencial para que, como creyente, me ponga en actitud de escuchar a Dios”.

El párroco explicó que “los dos únicos días en los que la Iglesia Católica pide ayuno y penitencia son el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”. Añadió que “el ayuno no es para ser miserable, sino para liberarnos y mostrar solidaridad”.

Monseñor José Domingo Ulloa impondrá cenizas en la Iglesia Santa Ana a las 8:00 a.m., por su parte, la Iglesia Nuestra Señora de la Merced celebrará misas e imposición de cenizas a las 7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m., 3:00 p.m., 5:00 p.m., y 6:00 p.m. En la Catedral Basílica Santa María de la Antigua se realizará a las 12:00 m.