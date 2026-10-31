El Ministerio de Ambiente paraliza proyecto NATURABOCAS por relleno ilegal en el mar

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que paralizó nuevamente este sábado 31 de octubre, el proyecto NATURABOCAS, ubicado en Isla Colón, Bocas del Toro, tras comprobar que la empresa continuaba realizando trabajos de relleno ilegal frente al mar, pese a una orden de suspensión de las obras emitida desde el año pasado.

De acuerdo con la entidad, la medida fue ejecutada por personal de MiAMBIENTE en Bocas del Toro, con apoyo de la Policía Nacional, durante una diligencia en la que se ordenó el cese total de las actividades de construcción y se verificó que no permaneciera maquinaria en funcionamiento en el área intervenida.

Asimismo, las autoridades ordenaron el retiro de todo el personal del proyecto y dejaron constancia de la custodia de los bienes por parte de la empresa y de los agentes policiales. También colocaron cintas de restricción y avisos oficiales de paralización.

MiAMBIENTE explicó que la acción se sustenta en una resolución que declara en desacato a la empresa Inversiones Brisas de Bocas del Toro, S.A., luego de que informes técnicos confirmaran que continuaba realizando el relleno ilegal, a pesar de haber sido notificada formalmente de la suspensión de los trabajos.