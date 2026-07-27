El Ministerio de Seguridad descarta presencia del Clan del Golfo en Panamá y refuerza controles fronterizos y financieros

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aseguró de manera categórica que en Panamá no existe presencia de grupos guerrilleros, paramilitares ni del Clan del Golfo, la principal organización criminal de Colombia. Durante su participación en el programa dominical Debate Abierto, el titular aclaró que el Gobierno panameño no ha recibido reportes formales por parte de las autoridades colombianas que confirmen un desplazamiento de estos grupos hacia el territorio nacional.

“Oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto. Nosotros tenemos comunicación directa con casi 16 organizaciones de inteligencia que maneja Colombia”, destacó el ministro de Seguridad Pública.

Las declaraciones del funcionario se producen tras los señalamientos del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien afirmó que algunos integrantes de dicha estructura criminal habrían escapado hacia Panamá. Ante esto, el mandatario colombiano electo lanzó un ultimátum de diecisiete días para que los criminales se entreguen antes de enfrentar una ofensiva militar frontal.

Pese a la ausencia de avisos formales, Ábrego no descartó que existan reportes confidenciales en fase de análisis en Bogotá. Como medida preventiva ante posibles capitales ilícitos, el ministro informó sobre coordinaciones directas con el sector financiero: “Me reuní igual con el jefe de la UAF y empezamos a hablar del seguimiento bancario en el incremento de cuentas que no pudieran justificar esos volúmenes, especialmente si provenían de Colombia o cualquier otro país de Sudamérica”.

Asimismo, el titular de Seguridad recalcó que las operaciones tácticas en la línea limítrofe se ejecutan de forma permanente y coordinada con la Fuerza Pública colombiana. Para blindar la región, anunció que se evalúa un dispositivo especial de refuerzo para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en los puestos de control y rutas históricas del narcotráfico.