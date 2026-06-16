El Minsa advierte sobre riesgos de automedicar a niños con síntomas de resfriado

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a padres y cuidadores a evitar la automedicación en niños que presenten síntomas de resfriado, al advertir que “una dosis incorrecta de medicamentos puede ocasionar complicaciones e incluso agravar cuadros respiratorios”.

José Daniel Sension, pediatra gastroenterólogo de la Región Metropolitana de Salud, señaló que ante síntomas respiratorios es importante vigilar la evolución del menor y buscar atención médica para determinar el origen de la enfermedad.

“Muchos padres evitan llevar a sus hijos a las instalaciones de salud cuando presentan síntomas respiratorios, pero esto puede representar un riesgo. Algunos medicamentos se metabolizan en el hígado y una dosis incorrecta puede ocasionar complicaciones en el menor”, explicó Sension.

El médico indicó que una alimentación balanceada, rica en vegetales y frutas, así como la lactancia materna, contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico de los niños y favorecen su recuperación ante enfermedades respiratorias.

Asimismo, instó a los padres a mantenerse atentos a signos de alarma como el rechazo a los alimentos o líquidos, decaimiento excesivo, somnolencia, fiebre persistente superior a 38 °C y dificultad para respirar.

Ante cualquiera de estos síntomas, recomendó a los padres deben acudir “de inmediato a la instalación de salud más cercana”.

Entre las medidas preventivas, el galeno destacó la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, incluida la vacuna contra la influenza, que debe aplicarse a partir de los seis meses de edad y reforzarse anualmente.

De acuerdo con el Minsa, la mayoría de los resfriados son causados por virus que se transmiten mediante gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, así como por el contacto con manos contaminadas.