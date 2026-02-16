El Minsa brinda atención a 10,776 personas en los primeros días del Carnaval

Hasta la fecha, se han atendido a 10,776 personas en los hospitales y en la red primaria de atención, principalmente por casos de urgencia, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Entre las atenciones registradas destacan 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 por accidentes vehiculares. Asimismo, se han registrado cinco defunciones.

Durante este periodo se realizaron 630 traslados por emergencias médicas, desglosados de la siguiente manera: 268 vía terrestre, 2 vía acuática, 5 vía aérea, 270 traslados interhospitalarios y 85 prehospitalarios, informó la institución.

Por su parte, el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (Dinacavv) realizaron inspecciones a 3,795 puestos, entre fijos y ambulantes.

Además, se verificaron 6,544 manipuladores de alimentos, de los cuales 6,122 cumplían con la normativa sanitaria, mientras que 422 no portaban su carné correspondiente.

Las autoridades efectuaron la destrucción y el decomiso de 289 productos, impusieron 43 multas y emitieron 55 citaciones a distintos locales. Asimismo, se inspeccionaron 863 carros cisterna, de los cuales 854 cumplieron con la normativa y 9 fueron rechazados.