El Minsa confirma muerte de bebé de dos meses en un albergue de Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de un bebé de dos meses de edad, ocurrido en una carpa improvisada en Santiago de Veraguas, y expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares en este difícil momento.

“El menor, con diagnóstico de hidranencefalia y bajo cuidados paliativos, nació en el Hospital Santo Tomás y recibía atención especializada en el Hospital del Niño. Durante su estadía en Santiago de Veraguas junto a su madre, acudió a una cita de seguimiento en el servicio de Neonatología del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, el pasado 1 de octubre”, explicó el Minsa.

De acuerdo con el reporte del Cuarto de Urgencias del Hospital Luis Chicho Fábrega, el bebé llegó a la instalación sin signos vitales. Las circunstancias de su fallecimiento deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Según la información disponible, la madre permanecía junto a otras personas en un área habilitada como refugio temporal fuera de los edificios multifamiliares de la Urbanización San Antonio, donde residen, debido al temor de regresar a sus apartamentos mientras esperaban la evaluación de las estructuras por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.