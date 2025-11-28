El Minsa fortalece trabajo comunitario contra vectores en Chiriquí

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Control de Vectores, realizó una jornada de fortalecimiento comunitario en la localidad de Caño Lagarto, en el corregimiento de Río Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, con la participación activa de agentes voluntarios de diversas comunidades aledañas.

Según informó la entidad en la actividad participaron representantes de Caño Lagarto, Mandí, Playa Tigre, Boglón, El Caño, Burote, San Pedro Arriba y Quebrada Bonita, quienes trabajan de manera directa en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

El Minsa resaltó que durante la jornada, se entregaron 11 kits a los agentes comunitarios voluntarios, quienes han demostrado amplio conocimiento técnico adquirido desde sus años de servicio como COLCOM (colaboradores comunitarios). Ahora, en su rol de voluntarios formales, continúan aportando experiencia y compromiso en la protección de la salud de sus comunidades.