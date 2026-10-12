El Minsa habilitará línea telefónica para atender ansiedad tras el sismo

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que habilitará desde este martes 13 de octubre la línea telefónica 800-6467 para orientar a las personas que experimenten ansiedad, estrés, nerviosismo o crisis de pánico tras el sismo del pasado 9 de octubre. El servicio estará disponible mientras se mantenga la emergencia.

Se detalló que las llamadas desde teléfonos fijos serán gratuitas, mientras que las realizadas desde celulares tendrán el costo establecido por cada operador.

A través de esta línea, un médico general brindará una orientación inicial y determinará si la persona necesita una evaluación por un especialista en salud mental. También se podrá acudir directamente a hospitales, centros de salud y Minsa CAPSI para solicitar atención.

Roberto González De La Lastra, jefe de la Sección de Salud Mental del Minsa, explicó que después de un sismo es normal experimentar miedo, nerviosismo, ansiedad, dificultades para dormir o incluso sentir que la tierra continúa temblando.

Entre las recomendaciones del Minsa están consultar información de fuentes oficiales, limitar la exposición a noticias e imágenes del sismo si generan mayor ansiedad, retomar progresivamente las rutinas y hablar sobre las preocupaciones con familiares o personas de confianza.

También aconseja explicar a los niños lo ocurrido con palabras sencillas, atender sus inquietudes y evitar que estén expuestos constantemente a imágenes que puedan causarles temor. El consumo de alcohol o drogas para manejar el estrés tampoco es recomendable.

Si después de varios días continúan la ansiedad intensa, la tristeza, las dificultades para dormir u otros síntomas que afecten la vida diaria, se recomienda buscar atención profesional, que podría incluir una evaluación psicológica o psiquiátrica.