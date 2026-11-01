El Minsa habilitará parcialmente cementerios de Soná e Hicaco por el Día de los Difuntos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los cementerios municipales de Soná y Hicaco, en la provincia de Veraguas, abrirán parcialmente el próximo 2 de noviembre para permitir que los familiares visiten las tumbas de sus seres queridos, pese a los trabajos de rehabilitación que se realizan en ambas instalaciones por los daños ocasionados por el reciente sismo.

La entidad detalló que se permitirá el ingreso de un máximo de dos familiares por difunto. Sin embargo, por motivos de seguridad, no estarán autorizados los trabajos de limpieza, pintura ni otras intervenciones en las tumbas.

El Minsa indicó que las labores de rehabilitación y construcción tendrán una duración aproximada de tres meses, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para el acceso de la población.

En cuanto a las 91 personas fallecidas que fueron exhumadas, cuyos restos fueron entregados el 31 de octubre, sus familiares tendrán derecho a un osario para depositar las urnas una vez concluyan las obras. También podrán optar por colocar las urnas en tumbas de otros familiares en el Cementerio de Soná. Para esta última opción, se habilitó el acceso este 1 de noviembre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., bajo los protocolos de seguridad establecidos.

La institución recordó que el 3 de noviembre ambos cementerios permanecerán cerrados totalmente hasta nuevo aviso. Para consultas u orientación, los familiares pueden comunicarse al 512-9315.

El Minsa expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró su compromiso de acompañarlas durante este proceso.