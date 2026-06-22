El Minsa registra tres mil casos de dengue en lo que va del 2026

Se han registrado 3,000 casos acumulados de dengue a nivel nacional, lo que representa 143 pacientes más en la última semana, según datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

De esa cifra, 2,632 contagios no presentan signos de alarma, mientras que 348 sí los muestran y se reportan 20 casos de dengue grave.

El informe de la semana epidemiológica número 22 (del 31 de mayo al 6 de junio de 2026) detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 734 casos; seguida por Colón, con 575; Bocas del Toro, con 303; Panamá Oeste, con 290; San Miguelito, con 264; Panamá Este, con 213; Chiriquí, con 162; Panamá Norte, con 144; Herrera, con 120; Los Santos reporta 56; Veraguas, con 45; la comarca Guna Yala, 38; Coclé, 29; Darién, 17 y la comarca Ngäbe-Buglé, 10.

En cuanto a las hospitalizaciones, hasta la fecha se registran 369 pacientes ingresados, mientras que el acumulado de fallecimientos se mantiene en nueve. Del total de defunciones, Bocas del Toro y Los Santos reportan tres cada una, mientras que Coclé, Colón y Panamá Norte registran un deceso cada una.

De acuerdo con el documento, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica número 22 es de 63.6 casos por cada 100,000 habitantes, siendo el grupo de 10 a 14 años el más afectado, con una tasa de 94.4 casos por cada 100,000 habitantes.

Los corregimientos con más de 100 contagios son Tocumen (176), Puerto Pilón (138) y Veracruz (133).

El Ministerio de Salud insiste en la importancia de la participación ciudadana para eliminar todos los criaderos de mosquitos, tanto dentro como alrededor de las viviendas.