El Minsa reportó más de 17 mil atenciones médicas y múltiples sanciones sanitarias tras el Carnaval

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, al cierre del operativo desplegado durante las festividades del Carnaval 2026, se registraron 17,074 atenciones médicas en hospitales y centros de salud del país, principalmente por casos de urgencias.

Entre los incidentes más frecuentes se reportaron 1,389 casos por trauma, 49 por quemaduras, 102 por intoxicaciones alimentarias y 84 por accidentes vehiculares. Las autoridades confirmaron además ocho defunciones durante el periodo festivo.

El Minsa detalló que se realizaron 472 traslados por emergencias médicas, de los cuales 455 fueron vía terrestre, 10 vía acuática y 7 vía aérea, como parte del dispositivo nacional de respuesta.

En materia sanitaria, el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) ejecutaron 5,757 inspecciones a puestos fijos y ambulantes, verificando también a 10,469 manipuladores de alimentos. De estos, 9,520 contaban con carné, mientras que 949 no lo portaban.

Las autoridades informaron que 5,230 puestos cumplían con la normativa sanitaria, frente a 352 que registraron incumplimientos. Como resultado, se decomisaron y destruyeron 303 productos, se impusieron 53 multas y se emitieron 92 citaciones a distintos locales por irregularidades.

Adicionalmente, se inspeccionaron 1,417 carros cisterna, de los cuales 1,404 cumplieron con los requisitos sanitarios, mientras que 13 fueron rechazados.