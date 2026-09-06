El Minseg fortalece la coordinación para combatir el delito

Darién, Chepo y la Comarca Emberá participan de este encuentro denominado "Diálogo por la Seguridad", el cual forma parte del "PLAN FIRMEZA", liderado por el Ministerio de Seguridad Pública y

desarrollado en estas zonas del país a través del Servicio Nacional de Fronteras.

Jornada orientada a fortalecer la seguridad, la prevención del delito y el acercamiento con las comunidades, así como el análisis de los principales desafíos en materia de seguridad, estableciendo estrategias conjuntas que respondan a las necesidades de la población.

Esta importante actividad realizada en la comunidad de Higueronal en Tortí, Chepo es presidida por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, quien esta acompañado por el Director General del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís, y el Director General del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica.

El encuentro reúne a autoridades gubernamentales y locales de la provincia de Darién, el distrito de Chepo y la Comarca Emberá propiciando un espacio de intercambio de información, análisis y coordinación para fortalecer las acciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Durante las primeras presentaciones, la Directora del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Aracelys Casanova, expuso sobre temas inherentes al comportamiento de los principales indicadores de la criminalidad, como herramienta fundamental para orientar la toma de decisiones y establecer acciones de seguridad acordes con la realidad de cada territorio.

De igual manera, el Director de Prevención, Luís Zegarro, presentó los programas y estrategias dirigidas a la prevención del delito, el acercamiento comunitario y el rescate de jóvenes en riesgo social, destacando la importancia de trabajar de manera anticipada sobre los factores que pueden incidir en la violencia y la delincuencia.

Otro de los puntos estuvo a cargo de la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta AMBER, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), la comisionada Sumilexy Miller, quien habló sobre las acciones dirigidas a optimizar la respuesta institucional y la articulación de las entidades que intervienen en estos casos.

La Alerta AMBER permite movilizar esfuerzos de búsqueda y difusión de información cuando se cumplen los criterios establecidos para su activación, procurando que los datos esenciales sobre el menor sean compartidos oportunamente con las autoridades y la ciudadanía.

Más allá de una alerta, este sistema representa un compromiso con la vida, la integridad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, donde cada minuto cuenta y la coordinación entre las instituciones puede marcar la diferencia.

Por su parte el Director General del SENAFRONT, Larry Solís, se referió a los importantes y positivos resultados operacionales obtenidos por este estamento en el distrito de Chepo, Darién y las zonas comarcales comprendidas en sus áreas de responsabilidad, así como de las capacidades en concepto de patrullas, motocicletas, uniformes y botas entregadas por el MINSEG para fortalecer y garantizar la seguridad.

Subrayó además la importancia de mantener una comunicación permanente entre los estamentos de seguridad, las autoridades locales y las comunidades, como elemento esencial para identificar oportunamente las situaciones que puedan afectar la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

La participación del SENAFRONT en este diálogo reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones de prevención, vigilancia, protección de las fronteras y el acercamiento comunitario, particularmente en las áreas donde la presencia institucional resulta fundamental para garantizar la seguridad de la población.

Para el SENAFRONT, proteger las comunidades fronterizas no solo implica presencia operativa, sino también escuchar a la ciudadanía, comprender su realidad y trabajar de la mano para ofrecer respuestas efectivas.