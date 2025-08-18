$!El MOP acelera el plan “Tapa huecos” en las provincias

El plan 'Tapa Huecos' abarca múltiples provincias del país como: Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá Oeste.En la Vía Centenario se lleva a cabo una rehabilitación de más de 5,000 m² de losas deterioradas, en el tramo que va desde el Estadio Rod Carew hasta Burunga, en Arraiján. El proyecto tiene una inversión aproximada de B/.3 millones y busca beneficiar a unos 25,000 conductores diarios.El programa 'Tapa Huecos' en este sector incluye la reposición de losas, reparación de juntas y la aplicación de concreto de fraguado rápido. El plazo total estimado de ejecución es de 9 meses, de los cuales apenas ha transcurrido uno, por lo que restan aún 8 meses para su finalización.El proyecto del Intercambiador de Chitré (provincia de Herrera), que estuvo paralizado durante 7 años, tuvo un avance físico de 42% y alcanzó un 72% en menos de un año, con fecha de inauguración prevista para finales de 2025.