El MOP anuncia cierre parcial en la vía Panamericana por trabajos en el Corredor de las Playas

El Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP) informó que realizará trabajos de exploración geotécnica en la Vía Panamericana como parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana”, lo que implicará un cierre parcial temporal en ambos sentidos de circulación.

De acuerdo con la entidad, las labores se desarrollarán desde el jueves 5 de marzo hasta el sábado 4 de abril de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes.

Durante este período se mantendrá habilitado un carril por cada sentido de circulación para permitir el tránsito vehicular mientras se ejecutan los trabajos.

Las intervenciones se realizarán en el tramo comprendido entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo, aproximadamente entre los kilómetros 0 y 19 de la vía.

Según el MOP, estas labores tienen como objetivo evaluar las condiciones del pavimento en el área de rodadura y en los hombros de la carretera, como parte de los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas.

La institución indicó que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores.

Asimismo, solicitó a los usuarios de la vía atender las indicaciones en el sitio y respetar la señalización colocada para garantizar una circulación segura.