El MOP evalúa infraestructura vial en Veraguas y Los Santos, luego del sismo

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, junto a su equipo de trabajo, realizó este domingo un recorrido por la comunidad de Torio, en el distrito de Mariato, en Veraguas, para evaluar las afectaciones ocasionadas por el sismo registrado el pasado viernes.

Durante la inspección, Andrade informó que se han identificado entre cuatro y cinco kilómetros de vías con deterioro considerable, por lo que se coordina la incorporación de equipos y personal para agilizar su rehabilitación y mantener comunicadas a las comunidades afectadas.

El MOP cierra puente sobre el río Oria por daños estructurales, tras el sismo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante su equipo técnico de ingenieros, informó que inspeccionó cinco puentes y varios tramos viales de la provincia de Los Santos afectados por el sismo 7.5 de magnitud registrado el pasado 9 de octubre, para evaluar sus condiciones y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

La evaluación preliminar determinó el cierre del puente sobre el río Oria, ubicado en Oria Arriba, distrito de Pedasí, debido a daños en su estructura. Por seguridad, se prohíbe el paso de todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso, mientras se coordinan los trabajos de reparación.

Rutas alternas hacia Tonosí

Para mantener la conectividad en las zonas afectadas, el MOP indicó que los conductores pueden utilizar la ruta Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí, exclusivamente con vehículos livianos.

En el puente sobre el río Tonosí se detectaron daños en la losa, que requieren trabajos de reparación.

Por su parte, el puente sobre el río Quema, en Bajo de Güera, no presenta afectaciones graves.

En otros dos puentes del corregimiento de Cañas, distrito de Tonosí, se identificaron daños en las losas y hundimientos en los accesos, que continúan bajo evaluación técnica.

El MOP recalcó que continúa atendiendo las afectaciones en la red vial de Los Santos y exhorta a los conductores a respetar las restricciones, transitar con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.