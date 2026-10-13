El MOP reporta vías despejadas y nuevos trabajos tras el sismo

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, presentó la tarde de este martes, 13 de octubre, un balance de las acciones ejecutadas para atender las afectaciones en la infraestructura vial ocasionadas por el reciente sismo, con énfasis en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Conforme al reporte oficial, entre las principales rutas despejadas en Veraguas se encuentra el tramo Atalaya-Mariato-Quebro-Flores. En Los Santos se han habilitado las vías Las Tablas-Tonosí, Macaracas-Tonosí y Tonosí-Cambutal.

Mientras tanto, en el tramo Tonosí-Búcaro se mantienen desvíos para garantizar el acceso, mientras los equipos trabajan en la vía principal para habilitarla durante esta semana. Posteriormente, se contempla su rehabilitación total.

En el distrito de Soná, provincia de Veraguas, se atendieron derrumbes en caminos internos y continúan los trabajos para remover un deslizamiento en la vía hacia San Lorenzo, así como en el sector de Guarumal.

En Coclé, aunque no se han reportado daños en las vías, el MOP ha movilizado equipo pesado para intervenir en sectores vulnerables y atender posibles afectaciones por derrumbes o inestabilidad del terreno, particularmente en áreas de La Pintada y Antón.

En Herrera, el personal y la maquinaria trabajan en ocho puntos de la red vial, entre ellos Los Pozos-Cabecera, cuya vía ya fue despejada; Las Minas-Chepo; Las Minas-Quebrada del Ciprián, por la vía Las Matas; Los Pozos-La Pitaloza-La Llana Arriba, donde se removió el derrumbe; Los Pozos-La Arena; Los Pozos-El Cedro-El Capurí, y Los Pozos-Las Llanas, donde también se despejó el derrumbe.

Asimismo, se prevé iniciar nuevas intervenciones en sectores como Los Pozos-La Pitaloza, con caminos hacia El Salitre, Los Planes, El Limón, Los Arenales y Boquerón; Las Minas-El Toro, que comprende accesos hacia El Castillo, La Peña, El Platito, El Martín, El Ambrocio, La Culebra y La Loma; además de la ruta Ocú-El Tijera. Los equipos destinados a estos puntos comenzaron a llegar para iniciar las labores de atención este miércoles.

En cuanto a los puentes, el balance preliminar registra 20 estructuras a rehabilitar: siete en Los Santos y 13 en Veraguas. En Los Santos, se realizan trabajos en los puentes sobre el río Oria y Agua Buena para habilitar el paso de vehículos de hasta 10 toneladas, con la previsión de completar estas labores durante la semana. “La atención en este último punto comenzó el sábado, menos de 24 horas después del sismo”, comunicó Andrade.

En Veraguas también se mantienen inspecciones de estructuras, incluido el sector de Torio, mientras continúan las evaluaciones para determinar las intervenciones requeridas.

El balance también identifica afectaciones en 12 puntos de la red vial de Herrera y cinco de mayor magnitud en Veraguas y Los Santos. Estas cifras forman parte de las evaluaciones que mantiene la institución y podrían actualizarse conforme avance la inspección de otros sectores y estructuras.