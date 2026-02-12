El Oncológico alcanza 100 cirugías robóticas con Da Vinci Xi

Desde julio de 2025, el Instituto Oncológico Nacional (ION) ha realizado 100 cirugías mediante el sistema robótico Da Vinci Xi, informaron de instituto.Alex González, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud (Minsa) y presidente del Patronato del ION, resaltó que 'la implementación de esta tecnología ha garantizado cirugías más seguras, con menor tiempo de exposición del paciente y procesos de recuperación más eficientes'.'Era un sueño que el ION tenía desde hace años; en esta administración se presentó el proyecto y fue aprobado por el ministro de Salud, permitiendo que hoy sea una realidad para el pueblo panameño', recalcó González.Asimismo, precisó que 100 panameños que antes no tenían acceso a este recurso tecnológico hoy han podido beneficiarse de cirugías robóticas en el ION, principalmente pacientes de urología con cáncer urológico, así como pacientes del área de ginecología.Por su parte, el director general del ION, Dr. Julio Santamaría, destacó que, 'antes de la incorporación de esta tecnología al sistema público, este tipo de cirugías solo estaba disponible en la medicina privada, lo que limitaba su acceso a un reducido sector de la población'.Santamaría subrayó que las cirugías asistidas por el sistema robótico Da Vinci Xi permiten procedimientos mínimamente invasivos, con menor riesgo de complicaciones, reducción del tiempo quirúrgico y estancias hospitalarias más cortas, lo que se traduce en una recuperación más rápida y segura para los pacientes con cáncer y otras patologías complejas.