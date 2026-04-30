El padrón panameño se divide entre la militancia y la independencia política

El panorama político en Panamá muestra una ciudadanía prácticamente dividida en dos grandes bloques de cara al cierre de abril de 2026.

Según el último informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), de un universo de 3,168,632 ciudadanos registrados, el 48.67% (1,542,218 personas) ha optado por vincularse formalmente a un colectivo político, mientras que el 51.33% restante prefiere mantenerse fuera de las estructuras partidistas.

Esta ligera mayoría no afiliada subraya una tendencia de autonomía electoral que convive con un sistema de partidos robusto. Dentro de las agrupaciones constituidas, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) mantiene el volumen más alto de adherentes con 560,690 inscritos, seguido en la escala por Realizando Metas con 283,601 y Cambio Democrático con 260,405.

En tanto, el Partido Panameñista registra 218,506 integrantes, mientras que colectivos como el MOLIRENA (79,735), el Frente Amplio por la Democracia (47,460) y el Movimiento Otro Camino (39,318) consolidan sus bases junto a Alianza (25,547) y el Partido Popular (21,216).

Este ecosistema político se complementa con la aparición de nuevas fuerzas en formación, donde Acción Ciudadana Independiente ya suma 2,933 inscritos, seguida por el Partido Nacional Humanitario con 2,430 y el movimiento RADIX con 377, lo que refleja un tablero electoral en constante movimiento y diversificación.