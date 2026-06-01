El presidente Mulino llega a Grecia e inaugura Posidonia 2026

El presidente José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, fue recibido este lunes con honores oficiales en el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas.

A su llegada fue recibido por Christos Dimas, ministro de Infraestructura y Transporte; Efthymios Efthymiades, embajador de Grecia en Panamá; Julie Lymberópulos, embajadora de Panamá en Grecia; y el canciller Javier Martínez-Acha.

En su primera actividad en Grecia, Mulino inaugurará este lunes en el Centro de Exposiciones Metropolitan Expo la Feria Marítima Internacional Posidonia 2026, como parte de su agenda en Atenas, donde busca reforzar la confianza en la bandera panameña y promover nuevas oportunidades de inversión, según un comunicado oficial de la Presidencia.

Posidonia 2026, que se realiza del 1 al 5 de junio, es la feria marítima más importante del mundo, con la participación de más de 2,000 expositores de 138 países, de allí la importancia de la visita del mandatario y su participación en este evento internacional. En el marco de la feria, el presidente se reunirá con empresarios y autoridades vinculadas al registro de naves panameñas.

Junto a su comitiva, Mulino inauguró el estand de Panamá, en el que participan representantes del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias. Tras la apertura, recorrerá algunos pabellones de interés para Panamá.

Para mañana martes, el mandatario panameño se reunirá con su homólogo de la República Helénica y con el primer ministro griego, Konstantinos Tasoulas y Kyriakos Mitsotakis, respectivamente.

La agenda también prevé reuniones bilaterales entre las delegaciones de ambos países para abordar temas de cooperación e inversiones griegas en Panamá en áreas marítimas y logísticas. Asimismo, se efectuarán condecoraciones y firmas de convenios relacionados con turismo y relaciones exteriores.