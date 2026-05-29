El procurador general realiza una inspección ocular en el Registro Público por investigación relacionada con la UNACHI

Como parte de una investigación preliminar relacionada con presuntas irregularidades vinculadas a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), el procurador general de la Nación suplente, Javier Caraballo, realizó una inspección ocular en la sede central del Registro Público.

“Nos hemos personado al Registro Público a realizar una diligencia de inspección ocular dentro de una investigación que cursa la Procuraduría General de la Nación, con base en una denuncia de carácter anónimo que se presentó ante la ANTAI y esta declinó competencia a la oficina de la Procuraduría”, explicó Caraballo a su salida de la institución.

El jefe del Ministerio Público agregó que “se busca poder identificar una serie de bienes que están a nombre de personas naturales y, de igual manera, cualquier tipo de información adicional que conste en el Registro Público que nos permita continuar con la investigación”.

Por este caso, se encuentran dentro de la averiguación aproximadamente 13 personas naturales y 12 personas jurídicas, cuyas propiedades y actas societarias están bajo análisis para establecer la trazabilidad financiera del entramado bajo sospecha.

La diligencia investigativa se desarrolló en el despacho principal de la institución, con el propósito de recabar y verificar de primera mano toda la información documental y los asientos registrales de interés para el desarrollo de las pesquisas penales.