El Programa Saneamiento de Panamá anuncia cierre parcial en la Vía España por construcción de pozo de interconexión

El Programa Saneamiento de Panamá(PSP), entidad adscrita al Ministerio de Salud, anunció que realizará un cierre parcial en San Francisco, específicamente en Vía España, a partir del próximo 4 de mayo de 2026, debido a que llevará a cabo trabajos del pozo de interconexión CI-1850 en la intersección con Calle 74 Este, frente a Florencia Intercomercial.

De acuerdo con la entidad, estas labores forman parte del proyecto “Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo”, una obra clave para el sistema de saneamiento de la ciudad.

Asimismo, destacó que los trabajos tendrán una duración estimada de nueve meses.

En cuanto al horario, las jornadas se desarrollarán de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Las autoridades recomendaron a los conductores y residentes de la zona tomar las precauciones necesarias ante posibles afectaciones en el tráfico y la movilidad.