El río Parita se sale de su cauce tras las lluvias

Como si las preocupaciones que atraviesa la región de Azuero no fueran suficientes, las fuertes lluvias registradas desde el domingo y durante esta tarde de ayer provocaron la salida del cauce del río Parita, según se observa en imágenes tomadas durante el recorrido.Las fotografías muestran el aumento del nivel del agua y la inundación de terrenos próximos a la vía, donde la corriente se extiende entre la vegetación y las áreas aledañas.Esta situación añade preocupación a una región que todavía enfrenta la incertidumbre provocada por los recientes movimientos sísmicos.Se hace un llamado a los residentes y conductores a mantener la precaución, evitar acercarse a las áreas inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua. También se recomienda mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y organismos de protección civil.Azuero necesita protección, solidaridad y tranquilidad. Que Dios cuide a las familias de Parita y de toda nuestra región ante estos momentos difíciles.