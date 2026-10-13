El río Parita se sale de su cauce tras las lluvias

Como si las preocupaciones que atraviesa la región de Azuero no fueran suficientes, las fuertes lluvias registradas desde el domingo y durante esta tarde de ayer provocaron la salida del cauce del río Parita, según se observa en imágenes tomadas durante el recorrido.

Las fotografías muestran el aumento del nivel del agua y la inundación de terrenos próximos a la vía, donde la corriente se extiende entre la vegetación y las áreas aledañas.

Esta situación añade preocupación a una región que todavía enfrenta la incertidumbre provocada por los recientes movimientos sísmicos.

Se hace un llamado a los residentes y conductores a mantener la precaución, evitar acercarse a las áreas inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua. También se recomienda mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y organismos de protección civil.

Azuero necesita protección, solidaridad y tranquilidad. Que Dios cuide a las familias de Parita y de toda nuestra región ante estos momentos difíciles.