El Senafront decomisa cerca de 400 sacos de cebolla sin documentación en Paso Canoas

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), a través de su Brigada Occidental, decomisó cerca de 400 sacos de cebolla que eran transportados sin la documentación requerida en un vehículo tipo camión, en el sector de Paso Canoas.

Según informó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la red X, el cargamento, compuesto por 399 sacos de cebolla y de presunta procedencia costarricense, era conducido por un ciudadano de 26 años que no presentó los permisos ni registros exigidos para el ingreso y traslado del producto dentro del territorio nacional.

Ante esta irregularidad el conductor, el vehículo y la mercancía decomisada fueron puestos a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, entidad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones establecidas por la ley.

El Senafront aseguró que esta acción forma parte de los operativos de control orientados a prevenir el contrabando de productos agropecuarios y proteger la producción nacional.