El SENAFRONT incauta 914 paquetes de presunta droga en Darién

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que incautó 914 paquetes rectangulares, que se presume contienen marihuana, en el sector de Playa Muerto, Darién, como parte de las acciones del Plan Firmeza y las operaciones “Fiestas Patrias” y “Escudo de Acero”.

El operativo fue desarrollado por unidades Antinarcóticos de la 1.ª Brigada Oriental del SENAFRONT, con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval y en coordinación con el Ministerio Público. Además de la presunta droga, se decomisaron teléfonos celulares, dispositivos de posicionamiento global (GPS) y una embarcación equipada con dos motores.

Asimismo, dos ciudadanos fueron aprehendidos y puestos, junto con los indicios recabados, a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones y diligencias judiciales correspondientes.