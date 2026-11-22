El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó sobre el hallazgo de dos armas de fuego tipo rifle y 131 municiones durante acciones conjuntas con la Policía Nacional, como parte de la Operación “Bugaba Seguro”, en la provincia de Chiriquí.

La entidad detalló que el decomiso se realizó en el sector de Sioguí Abajo, distrito de Bugaba, en seguimiento al Plan Firmeza.

El Senafront indicó que las armas y las municiones fueron entregadas a las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Estas acciones, según la institución, buscan prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad de la población.