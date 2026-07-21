El Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 24 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas que estará vigente desde las 7:00 p.m. de este martes 21 de julio hasta las 8:00 p.m. del viernes 24 de julio, debido a condiciones atmosféricas inestables previstas sobre el país.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el pronóstico responde a la activación de sistemas de baja presión y vaguadas que favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas en varias regiones.

Las áreas bajo vigilancia son Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el noreste de Chiriquí, el norte de Veraguas, el noroeste de Coclé, Colón y Guna Yala.

De acuerdo con el IMHPA, se esperan acumulados importantes de lluvia, principalmente en Bocas del Toro, el sector caribeño de la comarca Ngäbe-Buglé, Colón y Guna Yala, lo que podría provocar el aumento de los niveles de ríos y quebradas, además de inundaciones, deslizamientos de tierra y anegaciones en zonas vulnerables.

Ante este escenario, Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, mantenerse alejada de laderas con riesgo de deslizamientos, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por el viento y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La institución informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recordó que cualquier emergencia puede reportarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.