El Sinaproc extiende vigilancia por lluvias y tormentas hasta el viernes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que extendió la vigilancia en todo el territorio nacional y áreas marítimas ante el pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y vientos significativos, con vigencia hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan acumulados máximos de entre 25 y 90 milímetros de lluvia por día, mientras que en un periodo de 72 horas los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 270 milímetros.

Se detalló que estas condiciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en zonas urbanas y rurales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento capaces de desprender objetos.

El Sinaproc recomendó mantener especial vigilancia en zonas escolares de difícil acceso y evitar transitar o permanecer cerca de ríos y quebradas durante periodos de lluvias intensas. También pidió no intentar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, aunque aparenten tener poca profundidad.

Ante los vientos fuertes, la entidad aconsejó asegurar objetos que puedan ser desplazados y evitar circular por áreas propensas a deslizamientos o inundaciones.

Durante las tormentas eléctricas, recomendó permanecer en lugares seguros y alejarse de espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas.