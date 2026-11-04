El SINAPROC prevé lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que durante el día se esperan lluvias desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas. Mientras que en el Pacífico se pronostica nubosidad y precipitaciones aisladas en algunos sectores, con mejoría después de media mañana.

De acuerdo con la entidad, en horas de la tarde se prevé aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte, Colón y Darién, entre otras regiones. Asimismo, para la noche se mantendrán las condiciones lluviosas en el occidente del país, sectores de Colón y el golfo de Panamá, mientras que en el resto del territorio se prevén lluvias intermitentes y cielos nublados.

La institución detalló que las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 31 °C, con índices de radiación ultravioleta de altos a muy altos. Además, advirtió sobre condiciones marítimas en el litoral Pacífico debido a los vientos del oeste y sur, mientras que en el Caribe se esperan condiciones favorables.

Ante este panorama, el SINAPROC mantiene un aviso de prevención por lluvias significativas y recomienda a la población evitar cruzar ríos y quebradas crecidas. De igual manera, exhortó a mantener especial vigilancia sobre niños y adultos mayores para prevenir situaciones de riesgo.