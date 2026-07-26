El Sinaproc recupera el cuerpo de un hombre de 72 años en río de Capira y reitera llamado a la prevención

Un hombre de 72 años fue localizado sin vida en el río Tercia, en el sector de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad indicó que sus unidades participaron en la recuperación del cuerpo en coordinación con las autoridades competentes, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias del hecho.

Ante las condiciones atmosféricas inestables que persisten en distintos puntos del país, el Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones, la institución pidió evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, ya que el aumento del caudal representa un riesgo para la vida.