Elecciones en la UNACHI: entre promesas irreales

A menos de tres semanas de las elecciones para escoger al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), previstas para el próximo 19 de agosto, el proceso electoral se desarrolla en un ambiente marcado por señalamientos de campañas de desacreditación entre candidatos y promesas electorales que el sector estudiantil considera están alejadas de la realidad financiera de la institución.

El candidato a rector y representante de la Asociación de Profesores de la UNACHI, Félix Estrada, indicó que el proceso de campaña aún no se encuentra en su máxima intensidad debido al calendario académico, ya que la comunidad universitaria se encuentra de vacaciones y los estudiantes retornarán a clases el 17 de agosto, apenas dos días antes de las elecciones.

Sin embargo, aseguró que “siempre se van a sacar campañas sucias en las redes sociales a través de seudónimos para difamar a los candidatos”.

En cuanto a la administración del actual rector interino, Estrada consideró que “no ha logrado dejar las condiciones necesarias para facilitar la transición hacia la nueva gestión universitaria”.

Por su parte, Carlos Troetsch, estudiante y miembro del Consejo General Universitario, calificó el proceso electoral como complejo debido a la rapidez con la que se desarrolló la convocatoria y organización de los comicios.

Asimismo, resaltó que: “Hay candidatos que están prometiendo cosas irreales, aun sabiendo la situación financiera de la universidad. Se ha hablado de abrir nuevas facultades e incluso de mejorar la condición de los cerca de 300 profesores eventuales”.

Según el Tribunal de Elecciones de la Unachi, por el momento no existe una cantidad exacta de cuántos estudiantes, profesores y personal administrativo votará, ya que el padrón está en proceso de depuración.