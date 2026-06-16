Elecciones UNACHI: Rosemary Hernández y Hugo Moreno presentan sus postulaciones

La doctora Rosemary Hernández y el doctor Hugo Moreno presentaron este martes, 16 de junio, sus postulaciones ante el Tribunal Superior de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), como parte del proceso para la elección del nuevo rector de la institución.

El periodo de postulación de candidaturas inició el lunes 15 y se extenderá hasta el miércoles 17 de junio, de acuerdo con el calendario establecido por el órgano electoral universitario.

En este contexto, el Tribunal Superior de Elecciones de la UNACHI organiza el proceso que culminará con la elección del nuevo rector, programada para el miércoles 19 de agosto, quien completará el periodo 2023-2028 tras la salida de la rectora Etelvina de Bonagas.