Embajada de EE.UU. desmiente envío de 600 soldados a Panamá

La embajada de Estados Unidos en Panamá desmintió que su país haya enviado 600 soldados al territorio panameño, tal como señaló en una publicación de The New York Times.

La delegación diplomática afirmó que actualmente hay 120 militares estadounidenses en un curso de entrenamiento en selva que concluirá el próximo 25 de octubre.

“La publicación del New York Times que alega el envío de 600 soldados estadounidenses a Panamá es categóricamente falsa”, indicó la representación diplomática en un comunicado.

Según la embajada, los militares pertenecen a la 10.ª División de Montaña y participan en una capacitación de dos semanas. Al finalizar, regresarán a su base en Fort Drum, Nueva York. La misión diplomática también señaló que otros militares estadounidenses participarán en ejercicios regionales, incluido Southern Vanguard, en Perú.

La Embajada explicó que el Centro de Entrenamiento de Operaciones en Selva funciona desde hace más de un año como una escuela reconocida oficialmente por el Ejército estadounidense, donde instructores de ambos países capacitan conjuntamente a los participantes en técnicas de supervivencia y operaciones en la selva.

Añadió que los militares estadounidenses están en Panamá por invitación del Gobierno panameño y que la cooperación incluye asistencia humanitaria. Como ejemplo, mencionó el apoyo brindado tras el terremoto del 9 de octubre, cuando militares estadounidenses colaboraron en la entrega de suministros, el transporte de equipos de respuesta y la asistencia a las comunidades afectadas.

En el comunicado, la Embajada citó al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien afirmó que Estados Unidos está en Panamá para trabajar junto al país y que la cooperación en seguridad genera beneficios para ambas naciones.

Comunicado completo:

Declaración de la Embajada de Estados Unidos en Panamá

Es lamentable que algunos medios de comunicación continúen publicando afirmaciones engañosas sobre las actividades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con sus contrapartes panameñas sin verificar los hechos.

Seamos claros: La publicación del New York Times que alega el envío de 600 soldados estadounidenses a Panamá es categóricamente falsa. Actualmente, 120 militares estadounidenses de la 10.ª División de Montaña participan en un curso de entrenamiento en selva de dos semanas en Panamá. Al concluir su capacitación el 25 de octubre, regresarán a su base de origen en Fort Drum, Nueva York. Otros militares estadounidenses participarán en ejercicios regionales, incluido Southern Vanguard en Perú.

Esto no es nada nuevo. El Centro de Entrenamiento de Operaciones en Selva funciona desde hace más de un año como una escuela reconocida oficialmente por el Ejército de Estados Unidos. Instructores estadounidenses y panameños capacitan conjuntamente en técnicas de supervivencia y operaciones en la selva. Los graduados de ambos países reciben la insignia Jungle Tab y un certificado de finalización del curso. Los participantes estadounidenses no permanecen en Panamá después de graduarse, sino que regresan a sus unidades de origen.

Los militares estadounidenses están en Panamá por invitación del Gobierno panameño y trabajan en estrecha coordinación con sus contrapartes panameñas y a través de ellas. Nuestra cooperación va más allá del entrenamiento militar. Tras el terremoto del 9 de octubre, militares estadounidenses trabajaron junto a las autoridades panameñas para entregar suministros humanitarios, transportar equipos de respuesta y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

En palabras del secretario de Guerra, Pete Hegseth: Estados Unidos está aquí para trabajar al lado de Panamá y junto con Panamá. Nuestra cooperación en seguridad genera beneficios tangibles para ambos países. La ciudadanía merece información precisa y basada en hechos, no titulares sensacionalistas.