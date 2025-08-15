Nacionales

Embajada de Israel abre convocatoria para beca sobre empoderamiento de las mujeres

15 de agosto de 2025

Hasta el 19 de septiembre estará abierta la convocatoria para participar en la Beca Internacional en Israel sobre Empoderamiento de las Mujeres, a través de la Agroindustria Innovadora, informaron de la Embajada de Israel en Panamá.

La convocatoria está dirigida a profesionales destacados en agricultura, agroindustria, desarrollo rural, funcionarios gubernamentales, ONG, académicos e investigadores comprometidos con la innovación y la igualdad de género.

La formación se dará en Israel y las personas deben tener entre 25 y 55 años, y dominar el idioma inglés, indicaron.

Los interesados pueden tener más información en el siguiente correo: [email protected]

