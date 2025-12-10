Embajada de Israel entrega herramientas tecnológicas a escuela en San Miguelito

La vice embajadora Anya Leus Yonatan entregó, en nombre de la embajada, equipos multimedia a la Escuela Estado de Israel para transformar el salón de inglés en un espacio interactivo y moderno.

Conforme el reporte oficial, los estudiantes podrán acceder a contenidos educativos de manera dinámica y aprenderán a usar la tecnología a su favor desde jóvenes.

“Creemos que cada niño merece educación de calidad y las herramientas para descubrir sus intereses y pasiones”, resalta la representante diplomática.

Agregó que “anteriormente, donamos equipos de cómputo, multimedia y bebederos de agua a la escuela, continuando nuestro compromiso con la educación panameña”.

La ceremonia contó con la participación de la directora Velsis Rivera, el vicealcalde de San Miguelito, Rodrigo Ramos, representantes del Ministerio de Educación, la comunidad judía, WIZO Panamá y Club Shalom de ex becarios de Israel.