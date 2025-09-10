Nacionales

Embajador Cabrera recorre Veraguas y visita la Basílica Menor Jesús Nazareno

ML | El embajador Kevin Marino Cabrera durante la visita.
Redacción Web
10 de septiembre de 2025

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya, en la provincia de Veraguas, donde fue recibido por el padre Marcelino González.

La basílica, construida en 1783, es considerada un símbolo de fe e identidad para la comunidad panameña.

Durante su recorrido por la provincia, el embajador también realizó una parada en la Panadería La Arena, establecimiento reconocido en la zona, donde fue recibido por los propietarios y compartió con la comunidad local.

