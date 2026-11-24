El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó la provincia de Darién y la comarca Emberá-Wounaan, donde entregó materiales valorados en $25 mil para instalar sistemas de agua potable en tres comunidades.

La donación, aportada por el Comando Sur de Estados Unidos, beneficiará a Villa Darién, La Cantera y Muelle de La Cantera. Los materiales incluyen tanques de almacenamiento, tuberías de PVC, cemento e insumos para la filtración del agua. El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) estará a cargo de instalar los sistemas.

Durante su recorrido por Puerto Indio, Cabrera también se reunió con la gobernadora de la comarca Emberá-Wounaan, Raquela Carpio; el cacique general, Leonides Cunampia, y autoridades tradicionales para conversar sobre seguridad y oportunidades económicas para las comunidades indígenas.

El diplomático señaló que Estados Unidos mantendrá la cooperación con Panamá para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y ampliar las oportunidades económicas.

La Embajada también informó que el Gobierno estadounidense aportará $3 millones para apoyar la restauración del ecosistema del Darién, como parte de sus esfuerzos de cooperación con Panamá en materia ambiental y de seguridad fronteriza.