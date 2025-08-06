Embajador de EE.UU. Kevin Cabrera refuerza lazos con Colón

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó una visita oficial a la ciudad de Colón, destacando los profundos vínculos históricos, culturales y económicos que unen a ambos países.

Durante su recorrido, Cabrera visitó la Iglesia Episcopal de Cristo, considerada un hito de la época de la construcción del Ferrocarril del Canal de Panamá, y símbolo de la herencia compartida entre Panamá y Estados Unidos.

“Su presencia perdurable es testimonio de los vínculos duraderos entre Estados Unidos y Panamá”, señaló el diplomático en una publicación en la red social X (antes Twitter), donde compartió momentos de su visita, agradeciendo además a los anfitriones Jenny Ceballos y Michael Chen por el recorrido.

Como parte de su agenda, el embajador también sostuvo un almuerzo con exbecarios panameños de programas de intercambio del gobierno estadounidense. Cabrera destacó el papel del emprendimiento como motor de cambio y crecimiento económico, señalando que muchos de estos jóvenes líderes están creando negocios y empleos en sus comunidades, inspirados por la visión del expresidente Donald J. Trump.

Uno de los eventos centrales de la jornada fue el lanzamiento del Colón American Center, en alianza con la Cámara de Comercio de Colón. Este nuevo centro comunitario busca fortalecer la relación bilateral a través de iniciativas enfocadas en educación, innovación y desarrollo económico.

“El Colón American Center es un espacio vibrante que profundiza nuestra colaboración con esta provincia clave”, afirmó el embajador, subrayando el compromiso de Estados Unidos con el progreso y la prosperidad compartida.