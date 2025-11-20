Embajador de Israel realiza su primera visita oficial a la ciudad de Colón

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, realizó su primera visita oficial fuera de la capital, escogiendo como destino la ciudad de Colón, donde destacó el potencial de la provincia y las oportunidades de cooperación bilateral.

Durante el recorrido, Cohen expresó su entusiasmo por conocer la zona atlántica y sus atractivos. “Estamos aquí en una visita en la ciudad maravillosa de Colón por primera vez disfrutando este parque, el Mar Caribe, viendo los barcos que van a entrar a estos puertos y después al canal de Panamá”, señaló.

El diplomático subrayó que Colón posee un valor estratégico y un amplio margen para el desarrollo. “Colón es una ciudad con mucho potencial y estamos aquí para explorar las oportunidades de cooperación y colaboración con la entre la embajada de la ciudad”, afirmó.

Cohen también aseguró que este acercamiento marca el inicio de una relación más activa con la provincia. “Fue la primera visita, pero definitivamente no la última”, enfatizó.