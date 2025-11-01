Embajador de los Estados Unidos en Panamá, dona valioso equipo a los Bomberos

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó el pasado viernes una donación de equipos especializados portátiles y recargables al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), destinados a mejorar la capacidad de respuesta de la institución ante emergencias y desastres.

Según la embajada, Marino Cabrera, en nombre del presidente Donald Trump y de Comando Sur de Estados Unidos, entregó “20 mil dólares en equipos avanzados de rescate” a la entidad bomberil panameña, durante una visita a su sede principal, la estación Ricardo Arango, en Ciudad de Panamá.

El Coronel Víctor Raúl Álvarez, Director General del BCBRP, expresó su agradecimiento y señaló que: “Estas herramientas representan no solo un apoyo técnico, sino también un gesto de cooperación, amistad y compromiso con la seguridad y el bienestar del pueblo panameño.”

El embajador fue recibido por el Viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrel, el Director General del BCBRP, Cnel. Víctor Raúl Álvarez, el subdirector general, Cnel. Gonzalo Chan, y el Secretario General, Tte. Cnel. José Batista, quienes le acompañaron durante un recorrido por las instalaciones. Durante la visita, el embajador conoció de cerca las operaciones diarias de los bomberos y el compromiso de esta institución con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía panameña, fortaleciendo así los lazos de cooperación internacional.