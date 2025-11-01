Embajador de los Estados Unidos en Panamá, dona valioso equipo a los Bomberos

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó el pasado viernes una donación de equipos especializados portátiles y recargables al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), destinados a mejorar la capacidad de respuesta de la institución ante emergencias y desastres. Según la embajada, Marino Cabrera, en nombre del presidente Donald Trump y de Comando Sur de Estados Unidos, entregó '20 mil dólares en equipos avanzados de rescate' a la entidad bomberil panameña, durante una visita a su sede principal, la estación Ricardo Arango, en Ciudad de Panamá. El Coronel Víctor Raúl Álvarez, Director General del BCBRP, expresó su agradecimiento y señaló que: 'Estas herramientas representan no solo un apoyo técnico, sino también un gesto de cooperación, amistad y compromiso con la seguridad y el bienestar del pueblo panameño.'El embajador fue recibido por el Viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrel, el Director General del BCBRP, Cnel. Víctor Raúl Álvarez, el subdirector general, Cnel. Gonzalo Chan, y el Secretario General, Tte. Cnel. José Batista, quienes le acompañaron durante un recorrido por las instalaciones. Durante la visita, el embajador conoció de cerca las operaciones diarias de los bomberos y el compromiso de esta institución con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía panameña, fortaleciendo así los lazos de cooperación internacional.