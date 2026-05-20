Emiten aviso de vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica elevada hasta el 23 de mayo

Ante el aviso por sensación térmica elevada emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con vigencia hasta el 23 de mayo de 2026, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda a la población: evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.; mantenerse bien hidratado consumiendo abundante agua, aun sin sentir sed; usar ropa ligera de colores claros, así como gorra o sombrero; aplicar protector solar y buscar espacios frescos o con sombra; evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor; prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas; y no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

Según el IMHPA, se estarán registrando temperaturas máximas que oscilarán entre los 31 y 36 grados, con humedades relativas por encima del 70 %, lo que generará sensaciones térmicas de entre 36 y 42 grados en horas diurnas. Para la noche se esperan niveles de entre 25 y 28 grados, con sensaciones térmicas variables de entre 29 y 33 grados.

Ante estos niveles, existe un incremento en el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente ante la exposición prolongada al sol o actividades físicas intensas. Los niveles de humedad podrían generar condiciones de precaución extrema hasta peligro, aumentando el riesgo de afectaciones a la salud como deshidratación, insolación y golpes de calor.

Las áreas bajo aviso incluyen diversas provincias y comarcas del país, donde se mantendrán condiciones secas y calurosas de manera sostenida durante los próximos días.