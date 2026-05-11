Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 14 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán el incremento de las precipitaciones y la actividad eléctrica durante los próximos días.

De acuerdo con el informe, las áreas donde se prevé una mayor intensidad del evento son las provincias de Chiriquí, Darién, Bocas del Toro y Colón, además de la Comarca Emberá, la Comarca Ngäbe Buglé, la Comarca Guna Yala y ambas regiones marítimas del país.

El IMHPA explicó que “nuevo período en el cual el flujo de viento y los sistemas atmosféricos de nuestra región aportarán un mayor contenido de humedad en el ambiente” estará generando eventos lluviosos acompañados de tormentas eléctricas.

Según el aviso, estas condiciones estarán asociadas a “importante actividad sobre el Caribe panameño y en los extremos oriental y occidental del Pacífico panameño”, mientras que el resto de las provincias del sector Pacífico presentarán episodios de aguaceros y lluvias con posibles tormentas ocasionales.

La entidad detalló que se esperan acumulados de lluvia máximos diarios entre 20 y 75 milímetros, mientras que en un período de tres días los acumulados podrían oscilar entre los 60 y 225 milímetros.

Además, el IMHPA advirtió sobre “posibles crecidas repentinas de ríos y ráfagas de viento que pueden causar el desprendimiento de objetos vulnerables y descargas eléctricas de nube a tierra”.

El aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del 14 de mayo de 2026 y fue elaborado por el meteorólogo Emanuel Velásquez.