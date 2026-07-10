Emiten aviso por oleajes y períodos adversos en el Caribe panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por oleajes y períodos adversos en el Caribe panameño, vigente desde las 3:00 a.m., de hoy, 10 de julio, hasta las 11:59 p.m., del 14 de julio de 2026.

Según el informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las áreas bajo vigilancia son el Caribe occidental (norte de Veraguas, comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro), con olas de entre 1.7 y 2.7 metros; el Caribe central (Costa Abajo de Colón y región central), con olas de entre 1.2 y 2.0 metros; y el Caribe oriental (comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón), con olas de entre 1.7 y 3.0 metros.

El Sinaproc recomienda a bañistas, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y residentes de las zonas costeras evitar ingresar al mar si las condiciones empeoran. Asimismo, insta a mantenerse atentos a los boletines emitidos por las autoridades, extremar las medidas de seguridad durante las actividades marítimas y seguir las indicaciones de los estamentos de emergencia.

Las autoridades exhortan a la población que reside cerca de las costas a mantener especial vigilancia sobre los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. En caso de emergencia, están habilitadas las líneas telefónicas 520-4429, 911 y 6998-4809.