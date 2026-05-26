Emiten nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, válido hasta las 11:59 p. m. del 30 de mayo de 2026, debido al ingreso de la onda tropical n.º 5.

Las áreas bajo vigilancia son las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién, así como las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan (Cémaco y Sambú).

“Se prevé un incremento de lluvias y tormentas dispersas a lo largo del istmo, con intensidad que podría ser fuerte y potencial para generar ráfagas de viento”, detalla el informe.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante crecidas repentinas de los ríos, inundaciones, deslizamientos puntuales y caída de árboles u objetos.