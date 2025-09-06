“Empleo 2.0” avanza hoy con miles de plazas de trabajo

El evento “Empleo 2.0” arrancó con fuerza desde las 8 de la mañana de hoy sábado, 6 de septiembre, en el Panama Convention Center, de Amador, Ciudad de Panamá.

Más de 80 empresas ofrecerán 10,000 plazas de trabajo en dos tandas, mañana y tarde, garantizando una atención ordenada, durante la actividad que está programada a finalizar a las 4 de la tarde.

Según cifras de la Alcaldía de Panamá, organizador de esta feria de empleo, se espera la participación de más de 27 mil personas, que fueron registradas a través de su sitio web.